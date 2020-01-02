Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu: "200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"View on euronews.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu: "200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:42 
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