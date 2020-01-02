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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu: "200-250 bin Suriyeli mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"View on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:42
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