Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 Yılında Yola Çıktığımızda, Bizim İhracatımız Neydi?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:05 Kaynak: AA
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