Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2005 yılında 21.7 milyon olan iş gücümüz bugün 33 milyonu aştı." - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız