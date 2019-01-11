Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2018 Büyümesi Yine Tahminlerin Üzerinde Olacak"
59 dakika önce
- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak."
Erdoğan: " Türkiye
'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: AA
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