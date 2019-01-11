Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2018 Büyümesi Yine Tahminlerin Üzerinde Olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2018 Büyümesi Yine Tahminlerin Üzerinde Olacak"

59 dakika önce

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

- Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak."

Erdoğan: " Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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