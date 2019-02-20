Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir "Yaşlı Vizyon Belgesi" Hazırladıklarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir "Yaşlı Vizyon Belgesi" Hazırladıklarını...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın

Moda Devi Burberry İntihar Çağrışımlı Tasarımı İçin Özür Diledi Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir "Yaşlı Vizyon Belgesi" Hazırladıklarını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]