Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 Dönemini Kapsayan Bir "Yaşlı Vizyon Belgesi" Hazırladıklarını...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA
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