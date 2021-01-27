Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mecliste düzenlenen grup toplantısına katıldı. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız"

Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"