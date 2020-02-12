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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler dört ayrı indirimle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler dört ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler dört ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattı." - ANKARA
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