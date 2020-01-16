Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için yazılan senaryolarda 2019'un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirterek, "Rabbimize binlerce şükürler olsun ki biz, 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra yürütmenin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar halinde takip etmeye başladıklarını belirten Erdoğan, birinci ve ikinci 100 günlük icraat programlarını milletle paylaştıklarını söyledi.

Bakanlıkların ve kurumların icraatlarının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vasıtasıyla çeyrek dilimler halinde sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, yılda iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen milletle paylaşacağını kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.

Bugün 2019 yılının toplu değerlendirmesini yapmak ve 2020 çalışmalarını paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak yaptıklarının hesabını millete vermenin en başta gelen görevleri olduğunu bildirdi.

Yeni yönetim sisteminin en büyük özelliğinin eskiden çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan düzenlemelerin hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlaması olduğunu dile getiren Erdoğan, "İtimadın takip ve kontrole mani olmadığı anlayışıyla bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın faaliyetlerini yakından izliyoruz. Böylece aksaklıkları ve eksiklikleri vakitlice belirleyerek çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata geçirme imkanı elde ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de çeyrek dilimler halinde takibi, her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bundan yaklaşık 9 yıl önce, 2011 yılında, 2023 hedeflerini milletin takdirine sunduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 hedefleri, o günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol haritası, bir pusula görevi görmüştür. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat ederseniz ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu."

"Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik"

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019'un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikayesidir. İnşallah 2020 yılında her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek milletimize bize verdiği hasbi destek ve yaptığı fedakarlıklar için borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz."

Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı vesilesiyle, yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Sonuçta ifade edilen sorunların yüzde 98'inin yeni yönetim sisteminden değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük." dedi.

Bu tespit ışığında tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek adım adım hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan, aynı şekilde gelecek dönemle ilgili orta ve uzun vadeli planları hazırladıklarını, Meclis tarafından da kabul edilen 11'inci Kalkınma Planının, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritası olduğunu söyledi. Erdoğan, "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" şiarıyla hazırladıkları bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacaklarını bildirdi.

"Yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık"

Geçen yılı zor ama bir o kadar da verimli çalışmalarla kapattıklarını belirten Erdoğan, genel tabloya bakıldığında, 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1451 eylemin 1161'ini tamamlandıklarının görüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen, 2019'un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. Bu eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık." bilgisini paylaştı.

Hükümete ilk geldiklerinde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak belirttiklerini anımsatan Erdoğan, gerek Türkiye genelinde gerekse illerde hayata geçirdikleri icraatları da hep bu önceliklere göre anlatmayı tercih ettiklerini söyledi.

Şimdi de 2019 yılı değerlendirmesini aynı şekilde yapacaklarını, bunun için eğitimle başladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 17 yılda eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarmak ve üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları önlemek için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 207'ye, akademik personel sayısını 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona tırmandı. Üniversitelerimizle alakalı olarak birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite...' Onların tespiti de doğru olabilir. Bizim üniversite öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1 kişi üniversiteye girerken hamdolsun şimdi neredeyse 10'da 10 üniversiteye girer duruma geldik. Bu nedir? Bu şu anda keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama inşallah bu adımlarla beraber keyfiyeti de yakalayacağız ve keyfiyeti de yakalamak suretiyle bu öğrencilerimiz batıyla kesinlikle yarışır hale gelecektir."

(Sürecek)