Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ekonominin daima önceliklerin başında yer aldığını vurgulayarak, Türkiye'yi gelişmekte olan ülke grubunda bir üst kategoriye yükselttiklerini söyledi.

Milli geliri 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Son yıllarda maruz kaldığımız küresel çaplı saldırıların sebep olduğu kur etkisiyle göstergeler bir parça gerilemiş olmakla birlikte, ekonomideki hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Küresel düzeydeki belirsizlikler ve spekülatif saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek, 2019'da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik." diye konuştu.

Öncelikle, saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kurunu, nispeten istikrarlı bir çizgiye oturttuklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak. Geçtiğimiz Eylül ayında 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programımız yürürlüğe girdi. Programın temel hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesidir. Esasen, geçtiğimiz 17 yılın genel görüntüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da gerisine düşmediğimize işaret ediyor.

Mesela, 2003 yılından önceki 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Tüm sıkıntılara rağmen 2019 enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı. Para ve maliye politikalarını, güçlü eş güdüm ve yapısal reformlarla tahkim ediyoruz.

Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz. İVME finansman paketi kapsamında 2019'da firmalara yaklaşık 48 milyar liralık kredi imkanı sunduk. Bu kapsamda 56 binin üzerinde kredi adedine ulaşılarak, 29 milyar liradan fazla kredi tahsisi gerçekleştirildi.

2019'un üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.

Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

"Cari işlemler dengesinde, Eylül itibarıyla 5,4 milyar dolar artıya geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervlerinin 105 milyar doların üzerine çıktığını aktararak, Borsa İstanbul'un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksinin, dün 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizdi. Erdoğan, "Birileri konuşuyor, ağzı olan konuşur. Biz de işimize bakarız. Her şey ortada." ifadelerini kullandı.

Ekonomik göstergelerin hemen tamamının, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ettiğini belirten Erdoğan, "Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterilen cari işlemler dengesinde, tarihimizde ilk defa Eylül ayı itibarıyla 5,4 milyar dolar artıya geçtik.

Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz." dedi.

Hem gösterge faizlerinde hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapıldığını dile getiren Erdoğan, faizlerin bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan gerilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven endeksi Aralık ayında 93,8'e yükseldi ve yılı zirvede kapattı.

2019 yılı Kasım ayında bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,6 seviyesindedir. Bu da nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Bu seviye, yüzde 8 olan uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerindedir.

Gelişmekte olan ekonomilerden pozitif yönde ayrılan Türkiye'nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yeni pazar yapısı oluşturarak, faizsiz finansman araçları geliştirdik. Uluslararası yatırımlar dünyada azalırken, ülkemiz bu konuda oldukça iyi bir konumda yer almayı sürdürüyor. 2003-2019 arası dönemde ülkemize gelen doğrudan yatırımların toplamı 217 milyar doları aştı. Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden yapılandırdığımız 'Yatırım Ortamını İyileştirme Yüksek Kurulumuz', eylem planlarını etkin şekilde hayata geçiriyor."

Cumhurbaşkanlı bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisi'nin, girişimcilere yatırımları öncesinde, yatırımları esnasında ve sonrasında gereken her türlü desteği verdiğini aktaran Erdoğan, Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 43'üncü basamakta yer alan Türkiye'nin, bu yıl 10 basamak birden yükselerek 33'üncü sıraya geldiğine değindi.

Erdoğan, "Önümüzdeki dönem atacağımız adımlarla ülkemizi yatırım yapılabilir en iyi ülkeler arasına yükseltmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"İhracatcılarımıza 3,2 milyar lira ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek desteği verdik"

Ticaret alanına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, geçen yıl ihracatın yüzde 2 artışla 180,5 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Erdoğan, 2018 yılında 54 milyar 323 milyon dolar olan dış ticaret açığının ise 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilediğini vurgulayarak, "Bir başka ifadeyle dış ticaret açığımız yüzde 44,9 oranında azaldı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 2019 yılı listesinde, en fazla ihracat yapan ilk 50 ülke içerisinde, ihracat artış oranında en 7'nci, mutlak ihracat değer artışında ise 5'inci sıradayız." diye konuştu.

2019 yılı ilk üç çeyreğinde sağlanan büyümeye ihracatın katkısının 4,7 puan olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, 18 yılda ticaretin ekonomik büyümeye sağladığı en yüksek katkıdır.

2020 yılında da iş insanlarımızı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşımaları için destekleyecek, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için gayret edeceğiz. Geçen yıl ihracatçılarımıza 3,2 milyar lira ile Cumhuriyet tarihindeki en yüksek desteği verdik.

Eximbank şube sayısını 20'ye, irtibat ofisini 12'ye yükselterek ihracatçımıza daha da yakınlaştık.

Bankacılık sektörünün ihracata yönelik kredilerinin yüzde 53'ünü Eximbank eliyle karşıladık. Kredi ve sigorta programları vasıtasıyla 12 bin 500 firmaya toplam 44 milyar dolarlık ihracat finansmanı sağladık.

Eximbank kaynakları ile 2020 yılında 50 milyar dolarlık ihracatın finanse edilmesini hedefliyoruz.



Yurt dışı pazarlara çok daha rahat açılmalarını sağlamak için 14 bin 315 ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. Kağıtsız ihracat projesiyle, tüm ihracat beyannameleri ve diğer belgeleri elektronik ortama taşıyarak, Dijital Gümrük uygulamasını devreye aldık.

56 ilde 67 adet ihracat destek ofisi kurduk.

Karekodlu çek sayısı 115 milyonu aştı.

Önümüzdeki günlerde karekodlu bono ve elektronik çek uygulamasını da başlatıyoruz.

Sınır kapılarındaki araç trafiğini azaltmak için randevulu sanal sıra sistemini önümüzdeki günlerde hizmete alıyoruz."

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırılan düşük faizli finansman desteğinin 40 milyar lirayı aştığını anlatan Erdoğan, sadece geçen yıl 25,2 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdıklarını, toplu alım ve tedarik yöntemiyle esnaf ve sanatkarların girdi maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırdıklarını bildirdi.

(Sürecek)