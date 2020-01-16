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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladık." - ANKARA
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