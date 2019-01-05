Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılı Ocak Ayı İçinde Ödenecek Tarımsal Desteklemelerin Bugün Müjdesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılı Ocak Ayı İçinde Ödenecek Tarımsal Desteklemelerin Bugün Müjdesini...

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer destekler 167 milyon lira, toplam 2 milyar 35 milyon lira."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:59 Kaynak: AA

İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:19:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılı Ocak Ayı İçinde Ödenecek Tarımsal Desteklemelerin Bugün Müjdesini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]