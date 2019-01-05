Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılı Ocak Ayı İçinde Ödenecek Tarımsal Desteklemelerin Bugün Müjdesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer destekler 167 milyon lira, toplam 2 milyar 35 milyon lira."

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