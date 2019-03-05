Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılında 67 Şehrimizde 140 Proje ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: AA
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