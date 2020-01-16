Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik"

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (15)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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