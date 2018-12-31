Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılının Ülkemiz, Milletimiz, Bölgemizdeki Kardeşlerimiz ve Tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılının Ülkemiz, Milletimiz, Bölgemizdeki Kardeşlerimiz ve Tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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