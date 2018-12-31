Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 Yılının Ülkemiz, Milletimiz, Bölgemizdeki Kardeşlerimiz ve Tüm...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: AA
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