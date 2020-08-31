Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"na katıldı (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"na katıldı (4)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavru balıkları denize bırakılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balıkçı teknelerinden birine binerek balıkçılara başarılı sezon dilemesi GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavru balıkları denize bırakılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balıkçı teknelerinden birine binerek balıkçılara başarılı sezon dilemesi
GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışına katıldı. (4)
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