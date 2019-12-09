Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli rakama geçeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli rakama geçeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara önemli çağrı: Gelin dövizden kendi paramıza dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA hakkında ilk kez konuştu: İlk test uçuşu başarılı geçti Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız