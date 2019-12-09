Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli rakama geçeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir