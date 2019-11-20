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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi. - ANKARA
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