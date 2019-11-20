Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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