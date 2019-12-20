Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir. Türkiye şu anda zaten faiz ve enflasyondaki gelişmeleri ile bu toparlanmaların neticelerini almaya başladı. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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