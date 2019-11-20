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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak."
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