Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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