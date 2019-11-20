Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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