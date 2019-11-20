Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:24 Kaynak: AA
CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız