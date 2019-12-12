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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz."
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