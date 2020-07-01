Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın katılımcıları

İstiklal Marşı'nın okunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz."

Erdoğan: "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."

Erdoğan: "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."