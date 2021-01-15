Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak

Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

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