Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı: (1)

15.01.2021 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşların yerine oturacağını, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin daha da artacağını belirterek, "Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi, salgın sonrası dönemde de dünya, inşallah...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşların yerine oturacağını, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin daha da artacağını belirterek, "Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi, salgın sonrası dönemde de dünya, inşallah Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Sözlerine, DEİK çatısı altında Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, büyümesi için gayret gösteren tüm iş adamlarına şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, programdan önce, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erdoğan, uzun yıllar ihmal edilmiş olan ve Topkapı Sarayı'nda bulunan 5 bini aşkın resim ve bunların içerisinde 533 tanesinin bakımı yapılmak suretiyle depolardan çıkarılarak getirildiğini ve bir resim müzesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, konuşması sırasında toplantıda bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'e, "Ebru Hanım sen bunları çok seversin. Orayı bir gezip görmende fayda var." dedi.

Muhteşem bir sergi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün onun açılışını yaptık. Bundan sonraki süreçte de yine o depolarda kalan diğer resimleri de bakımlarını yapmak suretiyle alıp, onları da değişik yerlerdeki yeni yaptığımız veya mevcut inşallah binalarımıza taşıyarak milletimiz, tüm insanlığa bunları sunacağız. Çünkü kültürünüz varsa, sanatınız varsa gücünüz var. Eğer kültür ve sanattan yoksunsanız hiçbir şeyiniz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 senesinin milletle beraber tüm insanlık için sağlık, huzur, esenlik getirmesini temenni ederek, bu sene koronavirüs salgını sebebiyle DEİK ailesiyle arzu ettikleri sıklıkta bir araya gelemediklerini aktardı.

Mart ayında planlanan Dünya Türk İş Konseyi'nin 10. Kurultayı'nı da yine salgından dolayı gerçekleştiremediklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber inşallah DEİK bünyesindeki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Öyle veya böyle, ama video konferans vasıtasıyla ama telekonferans vasıtasıyla şu ana kadar nasıl bu çalışmaları yürüttüysek bundan sonra da en kötü ihtimalle bu şekilde bunu yürütmeye devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz. Salgın döneminde güçlü sağlık alt yapısının yanı sıra üretimin, araştırma, geliştirmenin, ihracatın, ticaretin ve ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini de gördük. Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren firmalar ise süreci en az zararla atlattı. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketlerimizin salgın döneminde müşteri yelpazesini genişlettiklerini görüyoruz."

"Türk firmaları güvenilirlikleriyle rakiplerine fark attı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayicimizle bir araya geldikçe, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı dinledikçe şu gerçeğin farkına daha iyi varıyoruz. Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyoruz." diye konuştu.

Türk firmalarının yine bu dönemde kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle rakiplerine fark attığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şüphesiz bunda dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine yeni alternatifler oluşturma çabasının da payı var. Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu arayışlarda ülkemizin adı giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi, salgın sonrası dönemde de dünya, inşallah Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına inmemeyi başarmış bir ülkedir. Bu tabloda özellikle ihracatta yakaladığımız performansın büyük katkısı vardır. Geçtiğimiz yılı 169,5 milyar dolar gibi orta vadeli program hedefinin 4 milyar üzerinde bir rakamla kapatmayı başardık. Öyle ki 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Aynı şekilde 4. çeyrek de 51,2 milyar dolarla en yüksek ihracatı gerçekleştirdiğimiz dönem oldu."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı: (1) - Son Dakika


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