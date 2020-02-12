Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu
Son Dakika Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi