Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitime ayrılan bütçeyi tüm kurumlar arasında ilk sıraya çıkardıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde, ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik edip, görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, atanacaklarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını anlattı.

2002'de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 200 binlere yaklaştığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim görevimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle okullarımızın, sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD civarındadır." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de ortalama sınıf mevcutlarının İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyede olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da yaptığımız atamalarla ilkokullarda öğretmen başına 15, orta okullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık, hatta geçtik. Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, orta okullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliğinin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler civarındadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki öğretmenlerin tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer aldığını ifade ederek, okullardaki fiziki ve teknolojik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

(Sürecek)