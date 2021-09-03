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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)

03.09.2021 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okulların açık tutulmasının önemli olduğunu belirterek, "Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okulların açık tutulmasının önemli olduğunu belirterek, "Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde yaptığı konuşmada, salgın döneminde çocukların uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttıklarını, herkese 8 GB internet sağladıklarını söyledi.

Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin de ders kitaplarının ücretsiz verilmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, artık çocukların okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii sadece bunlarla kalmadıklarını, imkanlar nispetinde hem öğretmenlerin durumlarını iyileştirmeyi hem de okulların altyapılarını güçlendirmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.

Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir. Sizlerin, öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken, kendinizi de sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor."

"Aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların 1,5 yıldır okullarında, akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim-öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, "Okullarımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla başarılı bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız." diye konuştu.

Bugün burada ataması yapılacak öğretmenleri tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, bu eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekilerle 20 bin öğretmen ataması için butona bastı.

Atamaların öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm öğretmen adaylarımız için inşallah öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte de mutluluklar diliyoruz." temennisinde bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve öğretmen adayları katıldı.

Törende Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hilye-i şerif tablosu takdim etti.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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