Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...

7 saat önce

- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması
Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.
(1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:25 Kaynak: AA
Dolmabahçe Sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uber Hakkındaki Açıklamaları Taksicileri Sevindirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:16:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]