Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...
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- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:25 Kaynak: AA
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