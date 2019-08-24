Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.
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