Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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