Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu! Herkesin aklına 3 sene önceki sözleri geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Al-Bayt Stadyumu'nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet-hükümet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı.

DEVLET LİDERLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan Cumhurbaşkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, liderlere verilen resepsiyona katıldı. Erdoğan, burada pek çok devlet ve hükümet başkanlarıyla el sıkışarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkışıp fotoğraf çektirdiği liderler arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi isimler yer aldı.

SİSİ İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kısa zamanda "Sisi" ve "Binali Yıldırım" etiketleri TT'ye girdi.

"PAZAR GÜNÜ SİSİ Mİ DİYECEĞİZ, BİNALİ YILDIRIM MI?"

Fotoğrafla ilgili sosyal medyada birçok kullanıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde söylediği "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" sözlerini hatırlattı.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar;