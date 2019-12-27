Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak."
Son Dakika Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü