Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Türksat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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