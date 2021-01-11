Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz"
11.01.2021 20:23
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz."
Erdoğan: "İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz."
Erdoğan: "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz."
Son Dakika Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil