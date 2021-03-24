Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürüyoruz (3) - Son Dakika

MKYK BELLİ OLDU

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeleri belli oldu. Kongrede tüzük değişikliğiyle 50 olan MKYK üyesi 75'e çıkarılırken, genel başkanvekilliği sayısı da 2'ye yükseldi. Yeni MKYK'da eski milletvekillerine ağırlık verilirken, 75 kişilik listenin 19'u kadın üyelerden oluştu. Listede Eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İYİ Parti'den geçen Tuğba Çokal, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu, Türkiye eski güzeli Seda Sarıbaş dikkat çekti. AK Parti MKYK'da şu isimler yer aldı: