Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır

6 saat önce

Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

Tören alanından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır

Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı
Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]