Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacaktır
6 saat önce
Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:21 Kaynak: AA
Tören alanından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
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