Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız."
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