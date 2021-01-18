Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır"
18.01.2021 15:14
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
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