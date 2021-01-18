Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır"

18.01.2021 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir. 2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş'ta düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle bağlandı.

"AK PARTİ MİLLETİN KURDUĞU, BUGÜNE KADAR DA MİLLETİN GETİRDİĞİ BİR PARTİDİR"

Erdoğan konuşmasında, "AK Parti milletin kurduğu, bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. Yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık" dedi.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ POLİTİKALARI KARARLILIKLA UYGULUYORUZ"

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi tüm hazırlıkları tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üstünde hizmetler götürerek bu mücadeleyi yürüttük. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik. Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA EKTİĞİMİZ TOHUMLARIN HASILASINI TOPLAMA VAKTİDİR"

"Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz" diye konuşan Erdoğan, " Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe, ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız" ifadelerini kullandı.

"2023 SEÇİMLERİ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA YAŞANACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzde 2023 seçimlerinin olduğunu belirterek, "Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir. 2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır" dedi.

"CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz"

"Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor" diye konuştu.

"BİZ HEP YÜZÜ GELECEĞE DÖNÜK BİR PARTİ OLDUK"

Erdoğan, "Sadece temel hizmet alanlarında yaptıklarımızı anlatmaya kalksak günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun yanında dış politikadan terörle mücadeleye, ülkemizin uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini korumaktan, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar, her konuda söylenecek çok sözümüz var. Daha ötesi ülkemizin ve milletimizin geleceği için, vizyonu, hedefleri, projesi olan tek parti biziz. Diğerleri 18 yılın sonunda bizim yaptıklarımızı tartışmanın ötesinde yeni bir şey söylemenin hala çok uzağındalar. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde hareket etmeye de devam edeceğiz. Bu duygularla il kongremizin tekrar hayırlı olmasını diliyor. Göreve gelecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

(Gamze Erdemi/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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