Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum.

14.10.2022 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kaos, kriz, istikrasızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. - Son Dakika
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