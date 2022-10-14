Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye'nin kaos, kriz, istikrasızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'te tercihinizi dikkatli yapmanızı istiyorum. - Son Dakika
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