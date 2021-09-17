Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz."
Kaynak: AA
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