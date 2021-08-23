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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız

23.08.2021 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlarla, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki güçlü ve zayıf yanlarını analiz edeceklerini belirterek, "Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlarla, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki güçlü ve zayıf yanlarını analiz edeceklerini belirterek, "Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da, 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nın bu sene 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

'EN FAZLA MADALYA KAZANDIĞIMIZ OLİMPİYATLAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020'nin salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyatlar olduğunu anımsatarak, "Siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazınmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinde yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza atmıştır. Madalya sayısı itibariyle Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalyayı kazandığımız olimpiyatlar olmuştur. Tokyo 2020 sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımından da tarihe geçmiştir. Kazandığımız 13 madalyanın 5'i kadın sporcularımız tarafından ülkemize getirilmiştir. Yine bu olimpiyatlarda, tarihimizde jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanmanın sevincini yaşadık" ifadelerini kullandı.'TOPYEKÜN BİR İŞBİRLİĞİNİN SONUCUDUR'Madalya kazanan sporcuların isimlerini tek tek sayarak tebrik eden Erdoğan, "Sizler Tokyo'da ülkemiz adına mücadele ederken, biz de burada dualarımızla sizlere destek olduk. Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleri ile mücadele ettiğimiz zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek sporculara başarılar dileyerek, "Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.Hayatta hiçbir başarının tesadüf eseri ortaya çıkmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Elde edilen her başarının arkasında gayret vardır, fedakarlık vardır, Busenaz kızımızın dediği gibi bir hayale verilen 10 yıllar vardır. Başarı şansın değil, emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, ailesiyle, okuluyla, kulübü ile federasyonu ile bakanlığıyla topyekün bir işbirliğinin sonucudur" ifadelerini kullandı.'PARİS'TE DE TOKYO'DA ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARI ÇITASINI ÇOK DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde spor alt yapısına yapılan yatırımları anlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Sporda son 19 yılda kat ettiğimiz bu mesafeyi elbette önemsiyor, ancak yeterli görmüyoruz. 2023'e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor Bakanlığımız ve federasyonlarımızla Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı değerlendirecek, güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Özellikle arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz spor branşlarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 yaz olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da, 2016 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına diğer alanlar gibi sporda da hedeflerine çok yaklaşmış bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Milletimiz ve istikbalimiz adını vereceğimiz bu kutlu mücadelede sizlerin de hedeflerinize odaklanarak çalışmalarınıza başlayacağınızı inanıyorum."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Paris, Tokyo, Rio, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'teki olimpiyatlarda başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız - Son Dakika


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