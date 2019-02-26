Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci Yüzyıl Türkiye'sine Böyle Beceriksiz, Darbe Seven, Terör...
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "21'inci yüzyıl Türkiye
'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: AA
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