Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci Yüzyıl Türkiye'sine Böyle Beceriksiz, Darbe Seven, Terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci Yüzyıl Türkiye'sine Böyle Beceriksiz, Darbe Seven, Terör...

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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