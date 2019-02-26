Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci Yüzyıl Türkiyesi'ne Böyle Beceriksiz Bir Muhalefet Partisi Hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci Yüzyıl Türkiyesi'ne Böyle Beceriksiz Bir Muhalefet Partisi Hiç...

46 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti. -6-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:31 Kaynak: AA

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