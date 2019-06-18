Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:59 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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