Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor."

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