Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:59 Kaynak: AA
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