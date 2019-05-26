Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim"
3 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:18 Kaynak: AA
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