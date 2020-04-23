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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:10 Kaynak: AA
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