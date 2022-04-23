Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan şenliklerinde Müslüm Gürses'ten alıntı yaptı: Yakarsa dünyayı garipler yakar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan şenliklerinde Müslüm Gürses'ten alıntı yaptı: Yakarsa dünyayı garipler yakar

23.04.2022 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çocuk şenliğine katıldı. Konuşmasında merhum sanatçı Müslüm Gürses'ten alıntı yapan Erdoğan, "Merhum bir sanatçımızın 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diye bir sözü var, biz bunu biraz değiştirerek Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören şenlik nedeniyle kendisini dinlemeye gelen çocuklara seslendi.

"MİSAFİR ÖĞRENCİLERİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL AĞIRLAYACAĞIZ"

Her 23 Nisan'da yabancı ülkelerden misafir öğrencileri ağırlayan Cumhurbaşkanı'nın bu sene neden programı gerçekleştiremediği merak ediliyordu. Konu hakkında da konuşan Erdoğan, "Dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 bin çocuğu ağırladığımız bu şenliğe hoş geldiniz. Salgın sebebiyle zorunlu ara verdiğimiz misafir çocuklarımızı ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan şenliklerinde Müslüm Gürses'ten alıntı yaptı: Yakarsa dünyayı garipler yakar

"GAYRETİMİZİN EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞI ÇOCUKLARDIR"

Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır" diye konuştu.

"GÜZELLEŞTİRİRSE DÜNYAYI ÇOCUKLAR GÜZELLEŞTİRİR"

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in şarkı sözlerinden örnek veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Merhum bir sanatçımızın "Yakarsa dünyayı garipler yakar" diye bir sözü var, biz bunu biraz değiştirerek Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diyoruz. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun."

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