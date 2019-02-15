Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta
8 dakika önce
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Şubat Cumartesi günü düzenleyeceği mitingle Kahramanmaraşlılarla bir araya geleceğini söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş
İl Başkanı Ömer Oruç
Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 23 Şubat Cumartesi günü düzenleyeceği mitingle Kahramanmaraşlılarla bir araya geleceğini söyledi.
Ömer Oruç Bilal Debgici, yaptığı açıklamada mitingin Müftülük
Meydanı'nda düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı Kahramanmaraş'ta ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Debgici, "Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın gururunu yaşayacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, halkıyla iç içe olan Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş'a yakışır şekilde ağırlayıp buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız" dedi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:22 Kaynak: DHA
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