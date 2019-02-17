Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerinde Olduğu Gibi Yine Ülkemizde Çok Büyük Bir Siyaset...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerinde Olduğu Gibi Yine Ülkemizde Çok Büyük Bir Siyaset...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: AA

Siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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