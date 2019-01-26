Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerindeki Başarımızla Türkiye Düşmanlarının Heveslerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerindeki Başarımızla Türkiye Düşmanlarının Heveslerini...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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