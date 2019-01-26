Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerindeki Başarımızla Türkiye Düşmanlarının Heveslerini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye
düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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